07-01-2020, Rtvnoord.nl bron

Verdachte van brandstichting Kiel-Windeweer blijft op vrije voeten

Kiel-Windeweer - De 27-jarige Hoogezandster die wordt verdacht van brandstichting in een kippenschuur in Kiel-Windeweer, mag zijn zaak in vrijheid afwachten. Meldt Rtvnoord.nl

De man werd in december onder strikte voorwaarden vrijgelaten, maar het Openbaar Ministerie had daar 'ernstige bezwaren' tegen. Dinsdagmiddag oordeelde de raadkamer gevangenhouding in Leeuwarden dat de Hoogezandster terecht vrij is. Arhief Meer op Rtvnoord.nl