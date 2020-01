07-01-2020, 112Gr.

Auto raakt in sloot bij Aduard

Aduard - Dinsdagmiddag om 17:15 uur is op de Wessel Gansfortstraat in Aduard een vrouw met haar auto in een sloot terecht gekomen. De oorzaak is niet bekend.

Ze werd nagekeken in een ambulance. De auto is door berger Poort geborgen.