08-01-2020, Ingezonden

Getuigen gezocht van aanrijding met doorrijder

Groningen - Een man is dinsdagavond rond 19:05 uur op de rotonde Odenseweg op Industrieterrein Driebond, tegenover de Tesladealer aangereden in zijn auto.

Hij werd aan de achterzijkant van de auto geraakt. Het gaat om een donkere Toyota, die nu het embleem op de motorkap en een stuk van de kap van de koplamp mist. Waarschijnlijk zat er een K en een S in het nummerbord.



De bestuurster van deze auto is een vrouw. Ze zou eerst naar een bijgelegen parkeerplaats gaan, maar is toen gauw weggereden. Waarschijnlijk op advies van de man die in een andere auto met haar mee reed.





De man is gelukkig met de schrik vrijgekomen en gaat aangifte doen.

De politie is op de hoogte.



Bent u, of kent u deze persoon/personen, dan horen ze het graag. Ook graag als u bij een bekende nu ziet dat haar auto van voren een kapotte koplamp heeft en het embleempje mist. Doorrijden na een ongeval is strafbaar !

Tips

Bel 09008844(Politie) of via het slachtoffer 0625035109

Er is al 1 tip, een man filmde het met een dashcam.