08-01-2020, Patrick Wind - Joey lameris & M. Nuver redactie

Commotie door verwarde man: na twee uur aangehouden (Video)

Groningen - De politie en de brandweer zijn met veel eenheden bij een flatwoning aan de Dierenriemstraat/ Bessemoerpark in Paddepoel. Sinds 12:15 uur is de actie gaande.

De buurt was afgezet. Het ging om een verwarde man die in een woning zat. Mogelijk wil hij brand stichten, de politie rende met blussers. De man had zich verstopt op de zolder van de woning en hij wilde niet meewerken. Hij had vernielingen gepleegd.

Men probeerde in contact met hem te komen. De ondersteuningsgroep(OG) van de politie dat vroeger de aanhoudings eenheid(AE) was, is ter plaatse.

Update: Om 14:20 uur werd hij na twee uren aangehouden en geboeid afgevoerd.