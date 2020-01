08-01-2020, Patrick Wind 112Gr.

Aardgaslekkage Tijmpad Haren

Haren - Aan het Tijmpad in Haren werd woensdagavond om 21:30 uur een aardgas lekkage gemeld. Buiten op straat ded de brandweer van Haren metingen.

Of er wat gevonden werd is niet bekend. Enexis kwam later ter plaatse om alles te checken zodat de kust weer veilig was.