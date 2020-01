08-01-2020, Joey Lameris - P. Wind & 112Groningen.nl & redactie M. Nuver

Sporthal en buurtcentrum ontruimd na gaslek

Groningen - Woensdagavond om 20:40 uur zijn een sporthal en een buurtcentrum aan de Donderslaan in de wijk Corpus den Hoorn in Groningen ontruimd vanwege een gaslekkage.

Op het moment dat de gaslekkage gemeld werd waren er zo'n 75 personen in de sporthal en het buurtcentrum aanwezig. De brandweer en de politie waren snel ter plekke en hebben in het pand metingen verricht.



De mensen die in het pand aanwezig waren mochten na 20 minuten het pand weer in. De brandweer was nog enige tijd bezig in het pand met het verrichten van metingen.