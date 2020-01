09-01-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Man aangehouden Reddingiusweg Hoogkerk

Hoogkerk - Rond 00:00 uur middernacht van woensdag op donderdag is en man aan de Reddingiusweg in Hoogkerk aangehouden.

De man zou zijn vrouw hebben mishandeld en men ging er vanuit dat hij vuurwapen gevaarlijk was. Omdat de man waarschijnlijk vuurwapengevaarlijk was werd het arrestatieteam opgeroepen.

Het arrestatieteam was niet meer nodig want de 'blauwe' politiecollega's hadden de man al aangehouden. De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.