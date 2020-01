09-01-2020, 112Groningen.nl

Een benzine lucht uit het doucheputje in Hoogezand

Hoogezand - Donderdagnacht om 02:32 uur werd de brandweer van Hoogezand naar de Thorbeckelaan gestuurd voor een melding gaslekkage.

De brandweer heeft in een woning metingen verricht. In onder andere de badkamer werd een vreemde lucht geroken. De brandweer kon geen gaslucht meten, wel hing er een benzine achtige lucht in de badkamer.

Na onderzoek bleek de lucht uit het doucheputje te komen. De oorzaak van deze lucht is onbekend. De brandweer keerde na 30 minuten weer terug naar de kazerne.