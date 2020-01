10-01-2020, 112Groningen.nl & OOGTV

Vondst verdachte jerrycan: Verdachte(68) weer op vrije voeten

Leeuwarden/ Groningen - Het station in Leeuwarden wordt momenteel door de politie ontruimd. Dat betekent dat het treinverkeer naar Groningen stil ligt.

Er is in een lege Arriva trein een verdacht pakketje aangetroffen. De politie besloot eerst slechts twee sporen te ontruimen, maar na nader onderzoek wordt nu het hele station ontruimd.

Wanneer het station van de Friese hoofdstad weer vrijgegeven wordt is nog onbekend. De treinen vanuit Groningen rijden tot Hardegarijp. De sneltreinen vallen voorlopig uit.

Update:

Op basis van het ingestelde onderzoek hebben we een 68-jarige man uit Stavoren aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de verdachte situatie op het station in Leeuwarden . Hij zit vast en wordt verhoord.

Station Leeuwarden is donderdag ontruimd geweest omdat in een lege trein een verdachte jerrycan met een onbekende vloeistof ws aangetroffen. Het gebied is weer vrij gegeven.

Update 10-01-20: