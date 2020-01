09-01-2020, Jeroen v/d Ploeg 112Haren.nl & Joey Lameris & P. Wind

Commotie in Onnen na zien`mogelijk` vuurwapen

Onnen - Donderdagmiddag rond 16:00 uur zou mogelijk op de Vennen in Onnen een persoon gezien zijn met een mogelijk vuurwapen, dat was in ieder geval de melding dat het op een wapen leek aldus de persvoorlichtster van de politie.