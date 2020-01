09-01-2020, Persbericht Midden Groningen

Ernstige vernielingen woning Westerbroek tijdens nieuwjaarsnacht

Westerbroek - Burgemeester Hoogendoorn roept daders en ook getuigen op zich te melden bij de politie. In de nieuwjaarsnacht zijn bij en in een woning aan de Oudeweg in Westerbroek door onbekenden ernstige vernielingen aangericht.

De bewoners waren niet thuis, maar de schade is groot. Meerdere ramen zijn kapot en ook het interieur is zwaar beschadigd doordat er zwaar vuurwerk naar binnen is gegooid.





Burgemeester Adriaan Hoogendoorn veroordeelt dit buitensporige gedrag scherp: “Het is volstrekt onacceptabel wat hier heeft plaatsgevonden. Echt te gek voor woorden. Ik kan niet begrijpen wat de daders heeft bezield om dit te doen. Als een woning moedwillig met zwaar vuurwerk zó ernstig wordt beschadigd, dan raakt dat het gevoel van veiligheid en leefbaarheid. Vooral van de bewoners van de woning, maar het treft tegelijk alle inwoners van Westerbroek.”

Burgemeester Hoogendoorn heeft de bewoners bezocht om hen een hart onder de riem te steken.





Oproep

De politie is inmiddels met een onderzoek gestart om de daders te vinden. Inwoners van Westerbroek die iets weten of hebben gezien dat kan helpen bij het oplossen van deze misdrijven kunnen contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of via www.politie.nl/contact. Mensen die anoniem informatie kwijt willen, kunnen contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.





Het gebruikte zware vuurwerk en het geluid van brekend glas zou anderen opgevallen kunnen zijn vanwege de nabijheid van andere woningen. “Ik reken op de medewerking van iedereen om de daders van deze vernielingen te vinden en hen aan te laten spreken op hun zeer grensoverschrijdende gedrag,” aldus burgemeester Hoogendoorn. Zelf heeft de burgemeester ook een boodschap voor de daders: “Als je écht lef hebt, dan meld je je nu bij politie.”