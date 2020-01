10-01-2020, Ingezonden

Getuigen of dader gezocht van ongeval Donderslaan

Groningen - De eigenaar van deze auto zoekt getuigen of alsnog degene die het telefoonnummer opschreef, maar met 1 cijfer te weinig !!! Het afgelopen weekend van 4 tot 6 jan heeft dit plaatsgevonden.

Er werd wel een papiertje aangetroffen met een 9-cijferig nummer achter de ruitenwisser aan de voorzijde.

De auto stond geparkeerd op de Donderslaan tegenover het studenten gebouw die uitkijkt op de ring van Groningen. Kenteken 37-stx-4 Rode Toyota Verso. Meldt het a.u.b.

Bent u de dader(en per ongeluk 1 nummer vergeten) of getuige geweest bel dan de eigenaar via:

0646408211