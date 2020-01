10-01-2020, Patrick Wind - Joey lameris & M. Nuver redactie

Verwarde vrouw aangehouden en krijgt hulp

Groningen - Tussen het hoofdstation en Groningen Noord en het hoofdstation en Zuidhorn reden vrijdagmiddag even geen treinen, omdat er een verwarde vrouw(meisje) op het spoor liep. Meldt Oogtv.nl

Eigen info: De politie en andere diensten zijn aanwezig om de verwarde vrouw te proberen aan te houden en haar psychische hulp te bieden. De vrouw stond rond 17:40 uur tussen de busbrug en de spoorbrug.

Een onderhandelaar is ter plaats om in contact te komen met de vrouw. Uit voorzorg is een boot te water van de brandweer. Ook kwam er een ambulance ter plaatse.

Later werd ze overmeesterd, Ze krijgt hulp aangeboden.

Update 17:55 uur