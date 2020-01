11-01-2020, Marc Zijlstra 112G.

Met 880 UGL op tegen geparkeerde auto in Siddeburen

Siddeburen - Aan de Oudeweg in Siddeburen heeft vrijdagavond een eenzijdig ongeluk plaatsgevonden. De bestuurder van een Mini raakte de macht over het stuur kwijt en botste tegen een geparkeerde auto aan.