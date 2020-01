11-01-2020, Rtvnoord.nl bron & 112Gr. foto`s

Beloning uitgeloofd voor tips brandstichting Waterhuizen

Waterhuizen - Er is een beloning uitgeloofd voor tips over de brandstichting bij partyclub Swingers Dream in Waterhuizen. Dat zegt Rtvnoord.nl

Dat zegt Biesboer Expertise BV, die onderzoek doet naar de oorzaak van de brand. De beloning wordt uitgeloofd door de verzekeraar van het uitgebrande pand. Meer op Rtvnoord.nl Archief