11-01-2020

Schoorsteenbrand in Farmsum snel onder controle

Farmsum - Aan de Farmsumerzijl in Farmsum is zaterdagmiddag om 15:05 uur een schoorsteenbrand uitgebroken. Ter plaatse viel het allemaal mee.

De hoogwerker en een blusvoertuig van brandweer Delfzijl kwamen ter plaatse. De brandweer deed een nacontrole en zorgde dat de haard weer veilig was. Al snel keerde de brandweer terug.