Nat pak door overstekende haas bij Appingedam

Appingedam - Zaterdagavond om 21:30 uur is bij de Opwierderweg een automobilist in het Eemskanaal terechtgekomen. De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren maar met een nat pak van af.

Een overstekende haas was de oorzaak, en door een stuurfout ging de auto het kanaal in. Scheepvaartverkeer was tijdelijk gestremd.

Later(rond 01:15 uur) werd door een bergingsbedrijf in samenwerking met DTS uit Grijpskerk de auto vakkundig geborgen.