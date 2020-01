De aanleiding was zijn hoge snelheid door de bebouwde kom van Wirdum, tijdens de daaropvolgende controle bleek de man al eerder zijn rijbewijs kwijt geraakt te zijn. Ook was het vermoeden dat de man drugs had gebruikt. Zo had hij wit poeder bij zijn neusgat en lag er wiet in zijn auto.

De man is aangehouden, hij krijgt meerdere bekeuringen (snelheid en APK), zijn auto is afgepakt en hij krijgt proces verbaal voor rijden onder invloed en met een ingevorderd rijbewijs.