12-01-2020, Redactie

Persoon valt in Boterdiep bij Groningen

Groningen - Bij het Zadelpad/ Van Eyckstraat is zaterdagavond om 23:25 uur een persoon in het water van het Boterdiepgekomen. De oorzaak is niet bekend.

De persoon kon met behulp van omstanders weer snel op de kant worden gehaald. Hij was koud en werd opgevangen in een ambulance.