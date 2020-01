13-01-2020, Reclame/ advertorial / advertentie

Het leasen van een auto wordt steeds populairder

Groningen - Een auto op afbetaling kopen wordt een steeds meer populaire keus onder Nederlanders. In de afgelopen jaren is het aantal leasers flink toegenomen.

In 2018 nam het aantal private leasecontracten toe met maar liefst 45% ten opzichte van 2017 . Dat is een gigantische stijging. De cijfers van 2019 zijn nog niet officieel bekend gemaakt maar er worden voor de komende jaren ook flinke stijgingen voorspeld in het aantal leasecontracten dat wordt afgesloten.

Dit is goed te zien in een grafiek van Google Trends. Deze tool geeft een score van 0 – 100 aan de interesse in een bepaald onderwerp (gebaseerd op zoekacties in Nederland). In 2015 was de interesse score nog 18 maar is tot 2019 doorgestegen naar een score van 100.

Waarom is leasen zo populair?



Een belangrijke reden is dat veel Nederlanders toch liever de auto in delen afbetaald dan in één keer te moeten financieren. Het is toch een behoorlijke investering die je moet doen. Het is dan ook fijn wanneer je het aankoopbedrag van de auto kan verspreiden over 4-5 jaar (gemiddelde duur leasecontract).

Om een voorbeeld te geven; Wanneer je een Kia Niro wilt kopen betaal je daar 28.000 voor (instapmodel). Om de Kia Niro te leasen betaal je 390 euro per maand (private) lease met alle verzekeringen en belastingen inbegrepen. Dit is met een contractduur van 5 jaar. Dit geeft veel Nederlanders financieel gezien toch een beter gevoel ook al is leasen duurder dan kopen omdat je ook rente betaald over de afbetaling.

Door all-inclusive te leasen is het risico ook voor de leasemaatschappij. Wanneer je bijvoorbeeld schade maakt zijn zij verantwoordelijk omdat de verzekering via hun loopt. Je hebt dus niet te maken met onverwachte kosten voor reparatie of premies die omgaan gaan.

Je kunt vaak duurdere auto leasen dan dat je kunt kopen. Een auto kopen van bijvoorbeeld 40.000 euro is voor velen niet haalbaar aangezien het gemiddelde Nederlandse gezin 27.750 euro op zijn spaarrekening heeft staan. Op afbetaling zou je circa 600 euro per maand betalen. Daarmee kun je eerder in de auto rijden die je altijd gewild hebt zonder een flink bedrag op je spaarrekening te hebben.

Een groeiend aantal ZZP’ers maakt zakelijk leasen populairder

Met een groeiend aantal ZZP’ers neemt ook de zakelijke leasemarkt toe. Er werd in 2019 gemeten dat er 1.2 miljoen ZZP’ers zijn in Nederland. Ondernemers mogen de kosten voor de leaseauto namelijk aftrekken van de winst. Dat niet alleen, je krijgt ook de BTW terug die je betaalt over het leasecontract. Ondernemers die zakelijk veel kilometers maken zijn er dus gebaat om zakelijk een auto te leasen. Met de komst van financial lease (het leasen van een tweedehands auto) is ook een redenen voor de toename.

In tegenstelling tot private lease worden er bij financial lease tweedehands auto’s geleaset. Omdat deze al veel in waarde zijn afgenomen resulteert dit voor zeer voordelige leasecontracten.