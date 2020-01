In de boerderij in Scheemda runt het slachtoffer ook een kaaswinkel. De daders namen onder meer geld uit de kassa mee.

Van de drie verdachten is het volgende signalement bekend:

een vrij lange, blanke man van ongeveer tussen de 30 en 40 jaar oud is, die Nederlands sprak zonder accent;

twee personen die kleiner waren dan de eerste verdachte, ongeveer tussen de 25 en 30 jaar oud, waarvan één man en de ander zou mogelijk een vrouw zijn.





Uit beelden blijkt dat de overvallers vermoedelijk in een donkere Volkswagen Golf of Polo reden, of een auto die daar op lijkt. In de uitzending van Opsporing Verzocht worden onder meer een reconstructie van de overval en camerabeelden van de vermoedelijke daders getoond.

Op zoek naar getuigen

Wij laten deze zaak niet los en hopen dat iemand weet of vermoedt wie de verdachten van deze woningoverval zijn en dat met ons zullen delen. U kunt uw tips met ons delen via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Opsporing Verzocht

Opsporing Verzocht begint dinsdagavond om 20.35 uur op NPO 1. Op woensdag 15 januari is de herhaling te zien op NPO 2 omstreeks 11.40 uur.