Gewapende overval Waagstraat bij opsporing Verzocht, al 4 tips (Video)

Groningen - In Opsporing Verzocht is dinsdagavond ook aandacht voor de gewapende overval op kledingwinkel op 19 december 2019 in de Waagstraat in Groningen.

Beelden van de verdachte zijn morgen te zien tijdens Opsporing Verzocht en op onze site van de politie. Op 19 december 2019 wordt rond 12:35 uur een herenmodezaak overvallen in de Waagstraat in Groningen. Onder bedreiging van een vuurwapen geeft de winkelmedewerker, een 17-jarige jongen, geld en kleding af. Wij willen graag weten wie verantwoordelijk is voor deze overval. Signalement verdachte De verdachte staat op beeld en het signalement is als volgt: een blanke man van rond de 1.70m lang;

leek een wat stevig postuur te hebben;

hij droeg een bordeauxrood trainingspak met oranje banen op mouwen en pijpen, vermoedelijk een trainingspak van FC Barcelona;

reed op een mountainbike, merk Bergamont.





Buit

De man nam onder meer meerdere truien mee van het merk Carlo Carlucci en hij wist geld buit te maken. Vragen Herkent u de man op de beelden, mogelijk in combinatie met de mountainbike of de kleding die hij tijdens de overval buitmaakte? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor ons onderzoek? U kunt uw tips met ons delen via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Ook kunt u via de link op deze pagina het tipformulier invullen. (onze videobeelden worden ook getoond in het item) Archiefitem Update: Al 4 tips kwamen binnen dinsdagavond.