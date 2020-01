13-01-2020, 112Gr. ingezonden moebiele foto`s

Auto te water in Slochterdiep bij lageland

Lageland - Bij Lageland is maandagmiddag een auto te water geraakt in het Slochterdiep. Niemand raakte gewond. Hoe dit kon gebeuren is niet bekend.

Berger Dallinga uit Delfzijl heeft de auto geborgen. De persoon kwam met de schrik vrij.