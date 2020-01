14-01-2020, Maikel Basstra & Youtube video

Autobrand in Harkstede (Video)

Harkstede - Aan de Bieleveldslaan in Harkstede is maandagavond een auto uitgebrand.

De brandweer werd om 22.00 uur opgeroepen om deze brand te blussen. De schade is groot. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.