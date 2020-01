14-01-2020, Marc Dol - 112Gr.

Ongeval in woning Stadskanaal

Stadskanaal - Aan de Weegbree in Stadskanaal is maandagavond een ongeval in een woning gebeurd.

In de woning was een persoon van de zolder gevallen. De ambulancedienst kwam, net als de traumahelikopter, ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.