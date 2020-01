14-01-2020, Aanpakringzuid.nl bron

Vervolg werkzaamheden rondom bouwkuip verdiepte ligging

Groningen - In januari gaan we verder met de aanleg van de bouwkuip waarin we de verdiepte ligging bouwen. Hiervoor zijn eerst op een aantal plekken sloopwerkzaamheden nodig. Dit doen we om ruimte te maken voor het plaatsen van de damwandplanken.