14-01-2020, 112Gr.

Steen vanaf Meedenpad tegen auto op ringweg gegooid

Groningen - Een vrouw reed dinsdagmiddag om 14:10 uur met vriendinnen terug op de ring van zuid naar noord en plotseling kwam er een steen door de ruit, dit vanaf het Meedenpad boven de ringweg bij Kardinge. Een levensgevaarlijke actie.

In een oogwenk zag de vrouw nog de kids/pubers staan. Ze is nog wel teruggekeerd maar ze waren al weer weg.Ze kwam met de schrik vrij. Er wordt aangifte gedaan. Het is gelukkig goed afgelopen dit keer.

Tips bel de politie via 09008844