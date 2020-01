15-01-2020, 112Groningen.nl & Meternieuws

A7 bij Leek is weer open (Video)

Leek - Door een gekantelde aanhanger van een vrachtwagen op de A7 richting Groningen is de weg dicht tussen Boerakker en Leek.

De weg blijft naar verwachting tot het middaguur dicht, dat meldt Rijkswaterstaat. De aanhanger is gevuld met rijst. Vermoedelijk is het ongeluk veroorzaakt door de harde wind. Zover bekend is er niemand gewond geraakt bij het ongeval.

Takel- en bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk is met meerdere voertuigen ter plaatse om de gekantelde aanhanger weer rechtop te zetten.

Door het ongeval staat er zo'n 8 kilometer file vanuit Frieschepalen richting Leek. Men moet rekening houden met anderhalf uur extra reistijd.

Update: De weg is weer open voor alle verkeer.