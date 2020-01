15-01-2020, 112Groningen.nl & Rijkswaterstaat

Aantal snelwegwandelaars neemt opnieuw toe

Groningen/ Nederland - Sinds 2014 neemt het aantal snelwegwandelaars toe. In 2014 telde Rijkswaterstaat nog 1396 wandelaars, waarbij het in 2018 al gestegen is naar 3177 meldingen. In 2019 waren dat er 3874. Dat is 20% meer dan in 2019.