15-01-2020

Vier auto's betrokken bij ongeval op A28

Groningen - Op de A28 tussen Haren en Groningen zijn woensdagochtend vier auto's betrokken geraakt bij een ongeval.

Het ongeval gebeurde enkele honderden meters voor het Knooppunt Julianaplein in Groningen. Door het ongeval waren twee rijstroken afgesloten door Rijkswaterstaat.

De bestuurders van de voertuigen werden voor de zekerheid door het ambulance personeel nagekeken. Het is onbekend of er iemand mee is genomen naar een ziekenhuis. De politie zette het ongeval op papier en doet onderzoek naar de oorzaak van de botsing.