15-01-2020

Verdachte diefstal Hoendiep snel aangehouden

Groningen - In verband met een diefstal vanaf Het Hoendiep ter hoogte van Knols Koek verzoekt de politie uit te kijken naar een de verdachte.

De verdachte is een licht getinte man, draagt een grijs jogginpak, heeft kort geknipt haar, en is lopend vertrokken richting spoor (Hoendiep) Ziet u deze persoon lopen, bel dan met de politie via 112.

Update: De verdachte is inmiddels door de politie aangehouden bij de Atoomweg. U wordt allen bedankt uit te kijken naar deze persoon. De politie gaat verder met een onderzoek.