15-01-2020, 112Groningen

Dakbrand na werkzaamheden Vechtstraat

Groningen - Woensdagmorgen om 10:55 uur een woningbrand aan de Vechtstraat in de stad. Ter plaatse bleek het te gaan om een brandje op het dak.

Met tuinslangen was men al aan het blussen voordat de brandweer ter plaatse was. De oorzaak waren dakwerkzamheden. De brand was snel uit. 1 persoon werd gecontroleerd in een ambulance.