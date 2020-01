15-01-2020, politie.nl, bron

15-jarige Emily Meyer uit Grootegast vermist

Grootegast - Emily Amalia Rosa Meyer, 15 jaar oud, is afgelopen nacht vertrokken vanuit Grootegast. Mogelijk in combinatie met zwartkleurige Peugeot Break met kenteken 87-PB-SZ.

Dit voertuig is eind van de ochtend gesignaleerd in de omgeving van Utrecht, mogelijk in Zuidelijke richting.

Mocht u iets gezien of gehoord hebben, of mogelijk andere relevante informatie met betrekking tot deze vermissing hebben. Neemt u contact op met de politie via 0900-8844. Ze is vaker vermist geweest in het verleden.