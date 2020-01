15-01-2020, Oproep

Susanne Maria Kroes (41) vermist vanuit Feerwerd

Feerwerd - Vermist! Sinds vannacht 03.00 uur wordt Ilse Susanne Maria Kroes (41) vermist vanuit Feerwerd. Meldt de politie op Instagram.

Susanne is in overspannen toestand vertrokken in een grijze Peugeot 307 met kenteken 95-ZH-ZB. Sinds dat moment ontbreekt elk spoor.

Mocht u iets gezien of gehoord hebben, neemt u contact op met de politie. Dit kan via telefoonnummer 09008844