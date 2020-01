15-01-2020, Marc Dol 112Gr.

Buitenbrand slaat over op woning Stadskanaal

Stadskanaal - Op de Gagelweg in Stadskanaal is woensdagmiddag om 15:20 uur brand uitgebroken in een woning. Al snel werd opgeschaald naar middelbrand. Maar liefst vier tankautospuiten werden gealarmeerd.

Daar is een brand buiten doorgeslagen naar de woning aldus de persvoorlichter van de brandweer. Er was veel rookontwikkeling. Uit voorzorg werd opgeschaald. Later werd 1 tankautospuit weer afgemeld. Kanaalstreek