16-01-2020, Marco Randazzo 112Groningen

Zoektocht naar vermiste Ilse afgerond (Video)

Feerwerd - De politie is bij het Reitdiep, Aduarderdiep en het Van Starkenborghkanaal aan het zoeken naar de vermiste Ilse uit Feerwerd. Dat melden ze op Twitter.

De vrouw(41) verliet in de nacht van dinsdag op woensdag rond 03.00 uur in overspannen toestand haar woning.

Update

Het lichaam in de auto die gisteren in het Van Starkenborghkanaalauto is aangetroffen is de vermiste vrouw uit Feerwerd. Er is geen sprake van een misdrijf. Het politieonderzoek is hiermee afgerond. Het lichaam is vrijgegeven aan de nabestaanden.