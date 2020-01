Sinds 15 januari 03.00 uur wordt Ilse Kroes (41) vermist vanuit Feerwerd. In overspannen toestand is zij vertrokken in een grijze Peugeot 307, kenteken 95-ZH-ZB. Sinds dat moment ontbreekt elk spoor. Heeft u informatie? Neemt u dan contact op met 0900-8844. pic.twitter.com/M4SZYzcwUD