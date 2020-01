16-01-2020, Redactie

Stroomstoring omgeving Leek voorbij

Leek - Even na twaalf uur donderdagmiddag is er een stroomstoring ontstaan in en om het centrum van Leek.

Door de storing, die vermoedelijk ontstaan is tijdens werkzaamheden in de omgeving van de Tolberterstraat, zijn vele winkels momenteel gesloten en gaat hier en daar het alarm af. Liftopsluiting

In een pand aan de Samuel Leviestraat is de lift stil komen te staan waardoor de brandweer uit moest rukken om de personen uit de lift te bevrijden. Enexis

Aldus Netbeheerder Enexis wordt er momenteel hard gewerkt aan het oplossen van deze storing en zal dit waarschijnlijk rond 14:00 uur opgelost zijn. Update: Om 13:18 uur was de storing verholpen.