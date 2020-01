16-01-2020, Redactie

Eerste gevonden auto niet van vermiste vrouw

Gaarkeuken - In de zoektocht naar de vermiste Ilse uit Feerwerd heeft de politie in het Van Starkenborghkanaal aan begin van de avond een auto gevonden.

Donderdagmiddag vonden ze al een bumper. De auto blijkt niet van de vermiste vrouw. De zoektocht gaat door. Inmiddels wordt dus voor het ergste gevreesd.

Er wordt gezocht in en rond het Reitdiep, Van Starkenborghkanaal en het Aduarderdiep.

Update:

Tijdens de zoekactie is een auto in het water gevonden, die er nu uit wordt gehaald. Dit is niet de auto van de vermiste vrouw. We doen onderzoek naar de herkomst van deze auto.

Later werd nog een Peugeot gevonden.