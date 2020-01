16-01-2020, politie.nl, bron

Gevonden stoffelijk overschot is van vermiste vrouw(41) uit Feerwerd

Gaarkeuken/ Feerwerd - Tijdens de zoekactie is donderdagavond in het Van Starkenborghkanaal een tweede auto aangetroffen met een stoffelijk overschot erin.

De politie onderzoekt nu of dit mogelijk de vermiste vrouw is. Het gaat wel om een Peugeot. Berger Tolman is ter plaatse.

Update

Het lichaam in de auto die gisteren in het Van Starkenborghkanaalauto is aangetroffen is de vermiste vrouw uit Feerwerd. Er is geen sprake van een misdrijf. Het politieonderzoek is hiermee afgerond. Het lichaam is vrijgegeven aan de nabestaanden. Foto vrouw verwijderd.