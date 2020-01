17-01-2020, Raymond Meter 112Groningen & redactie M. Nuver

Onbeheerde auto tegen boom aangetroffen

Haren - Een kleine grijze auto met een Duits kenteken (waarvan één plaat was verwijderd) stond al sinds december hinderlijk geparkeerd langs de Rijksstraatweg in Haren (tegenover De Gazonmaaier).

Donderdagavond laat is deze auto op last van de politie afgevoerd.(ieder geval de planning)

Er kwam een melding dat de auto tegen een boom was gereden en achtergelaten. De alarmlichten brandden. Toen de politie ter plaatse kwam was er geen bestuurder of eigenaar te bekennen. Daarom is de auto nu afgesleept. Wat er achter deze merkwaardige gang van zaken zit is niet bekend.

De auto was passanten al eerder opgevallen en er was een melding aan de politie gedaan, die van de situatie op de hoogte bleek te zijn. De auto stond met één wiel nagenoeg op de rijbaan.