17-01-2020, Facebook Politie Ommelanden Noord, bron

Straatroof en poging straatroof in Delfzijl

Delfzijl - Donderdagavond vonden er in Delfzijl Noord een straatroof en een poging straatroof plaats. In verband met beide zaken vraagt de politie uw hulp en aandacht.