17-01-2020, Julian Spa 112Groningen & Ina Kiel

Matras vat vlam bij AZC in Ter Apel

Ter Apel - Bij het AZC Ter Apelervenen in Ter Apel werd vrijdagmiddag om 14:50 uur een middelbrand gemeld. Ter plaatse bleek er brand in 1 unit, een matras had vlam gevat.

Diverse brandweer, ambulance en politie kwamen ter plaatse. Door snel optreden werd erger voorkomen aldus de brandweer voorlichter. Niemand raakte gewond.