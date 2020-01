18-01-2020, Oogtv.nl (Bron)

Ongeval in Beijum met veel schade

Groningen - Bij een verkeersongeval zaterdagmiddag op de Amkemaheerd zijn twee auto’s tegen elkaar gebotst. De melding kwam in eerste instantie binnen op de Groningerweg alwaar niks was te vinden. Later bleek het onderaan de oprit ringweg.