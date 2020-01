18-01-2020, Redactie - 112Gr.

Waar is Emily uit Grootegast?

Grootegast - In de vroege ochtend van 15 januari 2020 werd in de woning van Emily Meijer en haar familie in Grootegast ingebroken.

De auto werd bij de woning weggestolen. Vermoedelijk is Emily daarbij tegen haar wil meegenomen. De auto, een Peugeot 306 break met kenteken 87-PB-SZ is in de omgeving van Roozendaal en Oosterland (Zeeland) geweest. Mensen die weten waar Emily is kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844