18-01-2020, Annet Vierege & Mélarno Kraan - 112Gr.

Schoorsteenbrand snel onder controle

Midwolda - Aan de Hoofdweg in Midwolda is zaterdagavond brand uitgebroken in het schoorsteenkanaal van een woning.

Het vuur was snel onder controle. De brandweer heeft de schoorsteen geveegd, brandende resten geblust en een nacontrole gedaan.