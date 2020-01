20-01-2020, Patrick Wind - 112Gr.

Drie verdachten weer op vrije voeten (Video)

Groningen - Op zaterdagavond is een groep van ongeveer 60 personen vervelend aanwezig geweest op de Herestraat met meerdere vechtpartijen tot gevolg. De politie is in grote getale aanwezig. De reden is niet bekend.

Update: Op dit moment lijkt het iets rustiger te worden in de Herestraat. Er zijn tot dusver twee mensen aangehouden en een collega is gewond geraakt. Meer informatie is nog niet bekend. Update maandag: De drie mannen die zaterdagavond zijn aangehouden bij vechtpartijen in de Herestraat in Groningen zijn weer op vrije voeten zegt de politie. Ze willen nu nog wel weten wat de oorzaak is geweest.