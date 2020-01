18-01-2020, Patrick Wind - 112Gr.

Onrustige situatie in de Herestraat

Groningen - Op zaterdagavond is een groep van ongeveer 60 personen vervelend aanwezig geweest op de Herestraat met meerdere vechtpartijen tot gevolg.

De politie is in grote getale aanwezig.

Update: Op dit moment lijkt het iets rustiger te worden in de Herestraat. Er zijn tot dusver twee mensen aangehouden en een collega is gewond geraakt. Meer informatie is nog niet bekend.