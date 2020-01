19-01-2020, 112Groningen.nl

Automobilist raakt te water nabij Middelstum

Middelstum - Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag met zijn auto te water geraakt op de Middelstumerweg. Het gebeurde tussen Kantens en Middelstum.

Omstreeks 01:25 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een voertuig te water op de N996- Middelstummerweg. De automobilist heeft net optijd het voertuig kunnen verlaten.





Door het koude water raakte de bestuurder van de auto onderkoeld. De man is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Het is onbekend of de man is meegenomen naar het ziekenhuis.





Een bergingsbedrijf heeft de auto, die inmiddels volledig onderwater lag, geborgen. De politie zal onderzoek doen naar de oorzaak van het eenzijdige ongeval.