19-01-2020, Patrick Wind 112Gr.

112Kort: OMS alarm en brand brievenbus

Groningen - Om 15:40 uur melding OMS Euroborg, dat is een automatisch brandalarm. Ter plaatse werd de parkeerplaats tijdelijk volledig afgesloten. De brandweer kwam ter plaatse. Na onderzoek bleek het loos alarm.

Om 16:40 uur een melding van ene buitenbrand aan de beukenlaan in Selwerd. Ter plaatse had er een brandje gewoed in een brievenbus van PostNL.

Er kwam rook uit, daarop belden mensen 112. De brandweer deed een nacontole. Het is niet bekend als er post is beschadigd.